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Пенсии поднимут дважды — в августе и октябре: кого это коснётся и на сколько

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Правда ТВ

Осенью у части российских пенсионеров вырастут выплаты. Об этом сообщила депутат Госдумы Светлана Бессараб. В августе пересчитают пенсии работающим пенсионерам. Им учтут баллы, заработанные в 2024 году.

Максимум — три пенсионных балла. Заявления подавать не нужно, перерасчёт произойдёт автоматически.

С 1 октября повысят пенсии военным. Индексация составит примерно 4,5%. Обращаться в Социальный фонд тоже не потребуется. При расчётах учитывают прогнозируемую инфляцию. Если она окажется выше — выплаты могут ещё раз пересмотреть.

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Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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