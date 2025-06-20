Пенсии поднимут дважды — в августе и октябре: кого это коснётся и на сколько

0:45 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

Осенью у части российских пенсионеров вырастут выплаты. Об этом сообщила депутат Госдумы Светлана Бессараб. В августе пересчитают пенсии работающим пенсионерам. Им учтут баллы, заработанные в 2024 году.

Максимум — три пенсионных балла. Заявления подавать не нужно, перерасчёт произойдёт автоматически.

С 1 октября повысят пенсии военным. Индексация составит примерно 4,5%. Обращаться в Социальный фонд тоже не потребуется. При расчётах учитывают прогнозируемую инфляцию. Если она окажется выше — выплаты могут ещё раз пересмотреть.

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