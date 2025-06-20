Руку жмут — а в розыске оставляют: СБУ не сняла Мединского с базы

0:58 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

Служба безопасности Украины не сняла с розыска помощника президента России Владимира Мединского. Об этом сообщает РИА Новости. Мединский возглавляет российскую переговорную группу по контактам с Киевом.

Он был внесён в базу СБУ в мае 2024 года, а ещё раньше — в список скандального сайта "Миротворец". При этом ни один из украинских переговорщиков в России в розыске не числится.

По данным Кремля, Мединский отчитался перед президентом Владимиром Путиным о ходе переговоров. Пресс-секретарь Дмитрий Песков сообщил, что следующий раунд может пройти после 22 июня. В повестке — обмен пленными и обсуждение предложений по мирному соглашению.

Москва и Киев уже провели два раунда — оба прошли в Стамбуле. Стороны обменялись взглядами на прекращение конфликта и подготовили проекты меморандумов.

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