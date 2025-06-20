Скандал уладили за одним столом: Алаудинов извинился перед священником, которого оскорбил

0:47 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

Командир спецназа "Ахмат" Апти Алаудинов снова извинился перед бывшим главой Сочинского подворья Валаамского монастыря — схиигуменом Гавриилом. Об этом он сообщил в своём Telegram-канале. Там же выложил видео встречи.

Алаудинов признал, что допустил резкие слова, недопустимые для мусульманина и кавказца. Он добавил, что извинился искренне.

Причиной ссоры стал фрагмент проповеди священника о мигрантах. Алаудинов тогда резко отреагировал и назвал священнослужителя "дебилом в рясе". Позже выяснилось, что речь вырвали из контекста.

После личного разговора стороны пришли к пониманию. По словам генерала, их взгляды во многом совпадают.

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