Андрей Макаревич развеял слухи о плене: иронично поблагодарил СМИ за рекламу

0:54 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

Музыкант Андрей Макаревич* опроверг распространившиеся в зарубежных СМИ ложные сообщения о его захвате в плен в Иране.

Информация появилась с фотографией артиста, представленного как "пленённого израильского пилота", но была быстро удалена после обнаружения ошибки.

В своём комментарии в соцсетях Макаревич иронично поблагодарил журналистов.

"За те три с половиной года, что я живу в Израиле, вы ни на один день не оставили меня своим вниманием… Спасибо, это бесплатная реклама. Правда, много ерунды", — отметил он.

Артист опроверг слухи о переезде в США и уточнил, что вместе с семьёй находится в Израиле. Он также заверил, что не жалуется на жизнь и поддерживает действия израильской армии.

*Признан Министерством юстиции РФ иностранным агентом.

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