С 1 сентября школа изменится навсегда: ученикам и учителям готовят новые правила

С 1 сентября 2025 года в российских школах появятся единые требования по всем предметам. Об этом сообщил министр просвещения Сергей Кравцов. Он уточнил: теперь будет чётко определено, какие темы проходят в каком классе и сколько часов на это отводится.
Новая система согласована с Трудовым кодексом. Это значит, что нагрузка на учителей станет нормированной.
Кроме того, школьники с 5 по 7 класс начнут изучать историю по новой программе. А вот в старших классах — с 8 по 11 — ничего не меняется. Там по-прежнему два часа истории в неделю.
Ранее президент Владимир Путин поручил ввести во всех школах и колледжах должность советника по воспитанию.
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