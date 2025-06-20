С 1 сентября школа изменится навсегда: ученикам и учителям готовят новые правила

0:51 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

С 1 сентября 2025 года в российских школах появятся единые требования по всем предметам. Об этом сообщил министр просвещения Сергей Кравцов. Он уточнил: теперь будет чётко определено, какие темы проходят в каком классе и сколько часов на это отводится.

Новая система согласована с Трудовым кодексом. Это значит, что нагрузка на учителей станет нормированной.

Кроме того, школьники с 5 по 7 класс начнут изучать историю по новой программе. А вот в старших классах — с 8 по 11 — ничего не меняется. Там по-прежнему два часа истории в неделю.

Ранее президент Владимир Путин поручил ввести во всех школах и колледжах должность советника по воспитанию.

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