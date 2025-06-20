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Греф раскрыл настоящий курс рубля: цифры шокируют даже Минфин

1:27
Правда ТВ

Герман Греф заявил, что рубль сегодня переоценён. По его мнению, равновесный курс — это "100 плюс" за доллар. Сейчас, напомнил он, курс около 78-79 рублей. Это мешает экспортёрам и создаёт проблемы для бюджета. В конце года Минфину, скорее всего, придётся искать дополнительные источники, чтобы покрыть дефицит.

Андрей Костин из ВТБ тоже считает сильный рубль вредным для экономики. Он говорит, что нужно возвращаться к курсу на уровне "90 плюс". Похожую позицию озвучил и Денис Мантуров. Он отметил, что курс 100 рублей за доллар — удобен и для экспорта, и для импорта.

Глава Минэкономразвития Максим Решетников объяснил: рубль укрепляется из-за слабого спроса. В прогнозе министерства — курс на уровне 94,3. Сейчас доллар стоит 78,48 рубля.

Центробанк отмечает: главное — не курс, а инфляция. Режим свободного курса помогает экономике справляться с внешними шоками.

По данным Bloomberg, рубль — самая доходная валюта 2025 года. За первые месяцы он укрепился на 38%. Даже золото показало меньше — 23%.

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Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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