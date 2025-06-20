Песков вспылил в эфире: Москва предостерегла мир от сценария, который "откроет ящик Пандоры"

0:53 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

Кремль возмущён даже разговорами об убийстве верховного лидера Ирана. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил Sky News, что такие рассуждения — недопустимы. По его словам, реакция Москвы на подобный шаг была бы "крайне негативной". Он добавил: "Мы бы явно не одобрили это" и предупредил — последствия будут как при открытии ящика Пандоры.

Ситуация на Ближнем Востоке обостряется. Израиль начал военную операцию против Ирана. Исламская республика быстро ответила. Обе стороны признают потери и повреждения инфраструктуры. Обстрелы продолжаются.

Тем временем президент США Дональд Трамп заявил, что у Штатов нет планов устранять Хаменеи. Но при этом назвал его "лёгкой целью" и потребовал "безоговорочной капитуляции".

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