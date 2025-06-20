Алексей Учитель о взрослых образах своей дочери Анны Пересильд: важно, что в голове

1:12 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

Режиссёр Алексей Учитель прокомментировал волну критики в адрес своей 16-летней дочери, актрисы Анны Пересильд, которую регулярно упрекают за слишком откровенные и взрослые образы.

В интервью Super.ru Учитель поделился своим взглядом на ситуацию. Он предположил, что любой подросток в 14-16 лет хочет быть взрослее, но важно то, что в голове.

"Для меня важно, как она себя ощущает и как чувствует. Если она скажет: "Я всё знаю. Всё умею. Уже взрослая", я буду с этим спорить", — заявил режиссёр.

Критика в адрес Анны Пересильд звучит преимущественно в социальных сетях, где пользователи часто оставляют негативные комментарии под её фотографиями со съёмок и светских мероприятий.

Многие считают, что девушка для своего возраста сознательно выбирает образы и поведение, делающие её старше.

Между тем, в последнее время общественный интерес сместился с её стиля на личную жизнь. С прошлого года Анну связывают с 19-летним музыкантом Ваней Дмитриенко.

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