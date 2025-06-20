Ксения Собчак раскрыла тайну: как Михалков помог Ефремову найти работу

1:21 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

Режиссёр Никита Михалков поддержал актёра Михаила Ефремова, недавно освободившегося из колонии, и помог ему с трудоустройством.

Как стало известно, Ефремов получил работу в московском театре Михалкова "Мастерская 12", где готовится к участию в спектаклях.

Информацию о помощи подтвердила журналистка Ксения Собчак в своём Telegram-канале.

"По поводу информации про Михаила Ефремова и того, что Михалков помог ему с работой: всё так, действительно, Никита Сергеевич помог, я — свидетель", — написала Собчак.

По её словам, Ефремов обратился к режиссёру с письмом, которое его искренне тронуло. Собчак отметила, что Михалков, несмотря на репутацию строгого человека, проявил человечность и оказал поддержку коллеге по цеху.

Напомним, Михаил Ефремов вышел на свободу по условно-досрочному освобождению (УДО) в апреле этого года, отбыв в колонии более половины назначенного срока. Освобождение было связано с ухудшением состояния его здоровья.

В 2020 году актёр был осуждён на 7,5 лет колонии за смертельное ДТП, совершённое в состоянии алкогольного опьянения, в результате которого погиб человек.

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