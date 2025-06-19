Пророссийский хакер вскрыл систему МЧС Харькова — нашёл то, что ВСУ скрывали

0:53 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

Пророссийский хакер под псевдонимом PalachPro взломал цифровую инфраструктуру МЧС Харьковской области. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Через полученный доступ PalachPro получил информацию о потерях Вооружённых сил Украины, включая данные о погибших и раненых, а также архивные записи и оценки разрушений в Харькове. Эти данные систематизируются для координации экстренных служб на местах.

Как уточняет источник, у МЧС региона нет альтернативной платформы. Вся ключевая информация — от последствий ударов до уровня разрушений — вносится в эту систему. Без неё работа служб фактически невозможна.

Хакерская атака может серьёзно повлиять на оперативность и безопасность действий украинских экстренных служб в зоне боевых действий.

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