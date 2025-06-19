Через 5 лет Boeing и Airbus останутся позади: в России готовят прорыв в небе

1:16 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

Россия уже на передовых позициях в боевой авиации и готовится занять такую же роль в гражданской. Об этом заявил глава Объединённой авиастроительной корпорации Вадим Бадеха в интервью РБК.

По его словам, через пять лет российская ОАК не будет уступать Boeing и Airbus по ключевым параметрам: технологиям, разработке, производственной эффективности и удовлетворённости заказчиков.

Бадеха особо отметил, что у России — уникальная номенклатура проектов, которой нет ни у одной страны. Речь о трёх гражданских самолётах: SJ-100 (импортозамещённая версия SSJ-100), МС-21 и Ил-114-300. Все они пока находятся на стадии сертификации, а сроки запуска уже несколько раз сдвигались.

Глава ОАК уточнил: называть конкретные объёмы производства преждевременно. Планирование в корпорации называют скорее ориентиром, чем точными сроками.

Что касается регионального самолёта "Байкал" — замены для старого Ан-2, то он до сих пор не сертифицирован. У него нет ни отечественного двигателя, ни винта. Испытания запланированы на конец следующего года.

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