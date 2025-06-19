Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ

Через 5 лет Boeing и Airbus останутся позади: в России готовят прорыв в небе

1:16
Правда ТВ

Россия уже на передовых позициях в боевой авиации и готовится занять такую же роль в гражданской. Об этом заявил глава Объединённой авиастроительной корпорации Вадим Бадеха в интервью РБК.

По его словам, через пять лет российская ОАК не будет уступать Boeing и Airbus по ключевым параметрам: технологиям, разработке, производственной эффективности и удовлетворённости заказчиков.

Бадеха особо отметил, что у России — уникальная номенклатура проектов, которой нет ни у одной страны. Речь о трёх гражданских самолётах: SJ-100 (импортозамещённая версия SSJ-100), МС-21 и Ил-114-300. Все они пока находятся на стадии сертификации, а сроки запуска уже несколько раз сдвигались.

Глава ОАК уточнил: называть конкретные объёмы производства преждевременно. Планирование в корпорации называют скорее ориентиром, чем точными сроками.

Что касается регионального самолёта "Байкал" — замены для старого Ан-2, то он до сих пор не сертифицирован. У него нет ни отечественного двигателя, ни винта. Испытания запланированы на конец следующего года.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Новости Все >
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.