Учёба по цене квартиры: МФТИ и МГУ резко взвинтили стоимость — до чего дошли суммы

1:03 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

Обучение в российских вузах становится всё дороже. Как сообщает издание "Ведомости", крупнейшие университеты страны резко подняли стоимость платных программ на 2025-2026 учебный год.

Самый заметный рост — в Московском физико-техническом институте. Например, направление "Информатика и вычислительная техника" подорожало до 767 тысяч рублей в год, а "Ядерная физика и технологии" — почти до 900 тысяч.

В МГУ имени Ломоносова резкий скачок цен зафиксирован по программам "Лечебное дело" — рост на 40%, до 734 тысяч рублей, и "Востоковедение и африканистика" — плюс 32%, до 620 тысяч.

Повышение цен затронуло и другие крупные технические вузы, такие как МИФИ и Санкт-Петербургский политех. Незначительно изменили стоимость обучения лишь Высшая школа экономики и МГИМО.

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