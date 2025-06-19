Чиновник из окружения Зеленского уехал в Австрию и не вернулся — всё пошло по предсказуемому сценарию

1:01 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

Украинский министр по вопросам объединения Алексей Чернышев не вернулся на родину после визита в Австрию в составе делегации Владимира Зеленского. Об этом сообщил журналист Михаил Ткач из Украинской правды.

По словам Ткача, такое развитие событий не стало неожиданностью. Он отметил, что 13 июня антикоррупционные органы НАБУ и САП выдвинули обвинения в адрес бывших подчинённых Чернышова — как по работе в Минрегионе, так и в структуре "Нафтогаза".

Журналист ссылается на источники в силовых структурах, утверждая, что подтверждений пересечения границы Чернышовым после его поездки в Австрию нет.

На момент его отъезда Владимир Зеленский впервые с начала конфликта прибыл в Вену. Там он встретился с президентом Австрии Александером Ван дер Белленом. Австрия подтвердила готовность помогать Киеву гуманитарно и экономически, но отказалась от военной поддержки.

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