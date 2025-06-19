Красное платье и откровенный совет: Поклонская выступила с неожиданным наставлением

0:45 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

Бывший прокурор Крыма Наталья Поклонская обратилась к россиянкам с вдохновляющим посланием. Пост она опубликовала в своём Telegram-канале, сопроводив его фотосессией в платьях красного, белого и зелёного цветов.

"Этот пост для прекрасных женщин", — написала Поклонская. Она призвала не бояться экспериментировать, быть ярче и раскрывать свою красоту.

В конце поста она напомнила о "солнечном празднике Купало". Вероятно, речь идёт о дне Ивана Купалы — празднике летнего солнцестояния, который связывают с Иоанном Крестителем.

Ранее Поклонская уже делилась снимками в вышиванке и сопровождала их стихами Александра Пушкина.

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