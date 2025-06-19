Экономика на пределе: Набиуллина признала, что дальше так расти не получится

Экономика России нуждается в новой модели роста. Об этом заявила председатель Центробанка Эльвира Набиуллина, комментируя заявления Кремля о том, что прежняя модель себя исчерпала.
Ранее замглавы администрации президента Максим Орешкин напомнил: Россия использовала весь "спящий" экономический потенциал — кадровый и производственный. Безработица сейчас на рекордно низком уровне, а мощности загружены почти полностью. Чтобы расти дальше, нужны организационные и технологические реформы.
Набиуллина согласилась с этой оценкой. По её словам, два года роста обеспечивались за счёт временных факторов: низкой безработицы, импортозамещения, инвестиций из ФНБ и активного кредитования на фоне накопленного капитала банков.
Теперь, когда эти ресурсы исчерпаны, ЦБ считает необходимым искать новые источники роста.
Также стало известно, что инфляционные ожидания в июне начали снижаться. Это может стать ещё одним фактором в пользу возможного снижения ключевой ставки, чего всё активнее требуют крупный бизнес и представители правительства.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.