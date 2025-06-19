Киев поставят перед фактом: Украине придется принять новые реалии

Украине предстоит пересмотреть свою позицию и признать новые реалии. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков — его слова приводит РБК.
По словам представителя Кремля, ситуация изменилась по сравнению с тем, что было три года назад. Киев, по мнению Москвы, должен принять это и исходить из текущих условий.
Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что готов встретиться с Владимиром Зеленским, но только на завершающем этапе переговоров. Он подчеркнул: итоговый документ должен быть подписан только легитимными властями.
Песков также напомнил, что урегулирование конфликта требует учитывать множество нюансов, от которых ни одна сторона не откажется — из-за собственных национальных интересов.
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