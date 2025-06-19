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Как Бригада изменила карьеру Безрукова: важный совет для молодых актёров

1:06
Правда ТВ

Сергей Безруков, встретившись с молодыми артистами и студентами театральных вузов, дал ценный совет: не стоит зацикливаться на "роли мечты".

Он убеждён, что важно работать так, чтобы была возможность выбирать роли, а не ждать уникального предложения.

Безруков рассказал, что сериал "Бригада" значительно повлиял на его карьеру, открыв новые перспективы и возможность выбирать проекты по душе. Однако, как пишет kp.ru, артист подчеркнул, что его творческий путь начался задолго до этого знакового успеха.

Ещё до "Бригады" Сергей Безруков успешно работал в театре "Табакерка" под руководством Олега Павловича Табакова, а также был лауреатом государственной премии РФ за роль Есенина в спектакле Театра им. Ермоловой "Жизнь моя, иль ты приснилась мне".

"Бригада" стала важным этапом, но вовсе не отправной точкой. Актёр советует молодым коллегам сосредоточиться на постоянном росте мастерства и накоплении опыта, а не на ожидании идеальной роли.

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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