Два авианосца и невидимки: США собирают арсенал для удара, от которого Иран не отобьется

США готовят крупнейшее военное развёртывание на Ближнем Востоке с 2021 года — на фоне эскалации конфликта между Израилем и Ираном.

Как сообщает журнал The National Interest, два американских авианосца — Carl Vinson и Nimitz — находятся или направляются в регион. Они несут на борту палубные истребители F/A-18 Super Hornet и F-35C Lightning II.

Кроме того, США перебросили в Европу около 30 самолётов-заправщиков KC-135 и KC-46A. Это даёт возможность обеспечить топливом бомбардировщики и истребители при нанесении авиаударов по Ирану.

17 июня десятки истребителей F-16, F-22 и F-35 прибыли на Ближний Восток. Часть их задач — прикрытие стратегических бомбардировщиков B-2 Spirit, размещённых на острове Диего-Гарсия. Там же находятся B-52 Stratofortress — самолёты, способные нести ядерное оружие.

По оценке обозревателя Питера Сучиу, это самая масштабная концентрация американской военно-воздушной мощи в регионе с момента вывода войск из Афганистана.

Параллельно корабли Paul Ignatius и Mount Whitney досрочно покинули учения НАТО Baltops 2025 в Балтийском море и направлены в Средиземное — для возможной поддержки Израиля в операции против Ирана.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.