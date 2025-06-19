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ВСУ уже готовят новые удары — и теперь под прицелом то, что питает рубль

Правда ТВ

Бывший министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис предложил Киеву расширить список целей для ударов и начать атаковать нефтяные объекты на территории России. Свое мнение он озвучил в соцсети X, комментируя публикацию британского аналитика, посвящённую ударам Израиля по иранской энергетике.

По словам Ландсбергиса, российская нефть — это "законная цель". Он уверен, что Украина "поймёт намёк" и воспримет такие действия как адекватный ответ на действия Москвы.

Тем временем 1 июня ВСУ уже провели массированную атаку на аэродромы в пяти российских регионах. Использовались FPV-дроны, запуск которых велся с грузовиков недалеко от целей. По данным Минобороны, пострадавших не было, возгорания были оперативно ликвидированы.

По данным Военного обозрения, целью могли быть стратегические ракетоносцы, способные нести тяжёлые крылатые ракеты. Атака вызвала неоднозначную реакцию в США. В администрации президента Дональда Трампа часть политиков выразила обеспокоенность, считая, что действия ВСУ могут привести к эскалации конфликта.

В ООН действия Украины подверг критике экс-сенатор США Ричард Блэк. Он заявил, что удары совершаются с целью срыва мирного диалога между Путиным и Трампом, и могут подтолкнуть мир к ядерному кризису.

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Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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