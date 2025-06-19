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Нет души, нет ритма: автор хитов Пугачёвой разнёс современные песни в пух и прах

1:12
Правда ТВ

Мастер пера, создавший хиты для Аллы Пугачёвой и группы "Любе", Александр Шаганов высказал беспокойство по поводу качества современной музыки.

По его мнению, современные песни, созданные за считанные дни, быстро забываются, лишены глубины и искренности.

В разговоре с ТАСС Шаганов подчеркнул утрату исповедальности в текстах, а также отсутствие ритмической стройности, богатой образности и классической рифмовки. Он выразил опасение, что погоня за сиюминутной популярностью ведёт к обеднению музыкального языка.

Композитор призвал молодых исполнителей обратиться к классическому наследию, изучить произведения именитых авторов прошлого, чтобы обрести подлинное мастерство и создать поистине запоминающуюся музыку.

Он считает, что в основе должна лежать качественная авторская работа, выходящая за рамки сиюминутных трендов.

Шаганов надеется, что молодые музыканты найдут в себе силы отказаться от "однодневных" хитов и посвятить себя созданию прочных, эмоционально насыщенных произведений, способных выдержать испытание временем.

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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