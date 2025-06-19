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Клава Кока сбежала от сталкера после удара по лицу: он мог достать нож

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Правда ТВ

Клава Кока стала жертвой опасного сталкера. В проекте Иды Галич "Я пережила" певица раскрыла шокирующие подробности.

Преследователь месячно угрожал ей. Он описывал желание физической близости, объясняя это "любовью". Ситуация обострилась при личной встрече.

"Я боялась спровоцировать агрессию. Сохранять видимое спокойствие было невероятно тяжело", — призналась Клава Кока.

Артистка опасалась худшего, так как мужчина мог достать нож, ведь от него, по словам певицы, можно было ожидать чего угодно.

Сталкер не выдержал напряжения и ударил певицу по лицу. В этот момент Клава воспользовалась замешательством и убежала.

Сейчас она счастлива, что осталась невредима. Этот случай показал тёмную сторону жизни знаменитостей.

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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