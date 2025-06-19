Свадьба Агаты Муцениеце и Петра Дранги: где и когда состоится церемония?

Свадьба Агаты Муцениеце и музыканта Петра Дранги состоится в июле.
Как рассказал продюсер Сергей Дворцов, точное место неизвестно.
"Ходят слухи, что церемония будет за границей, а праздник для друзей — в Москве", — цитирует его Woman.ru.
Дворцов усомнился в искренности отношений и отметил, что этот союз выгоден обеим сторонам. Он не исключает вероятности пиар-проекта.
Продюсер предположил, что брак может скрывать роман Муцениеце с бизнесменом Сулейманом Керимовым. "Слухи о беременности Агаты от него пошли не на пустом месте. Возможен любой вариант", — добавил Дворцов.
Напомним, 2 мая Муцениеце показала момент предложения руки и сердца. Дранга сделал его на фоне заката.
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