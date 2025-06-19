Свадьба Агаты Муцениеце и Петра Дранги: где и когда состоится церемония?

0:52 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

Свадьба Агаты Муцениеце и музыканта Петра Дранги состоится в июле.

Как рассказал продюсер Сергей Дворцов, точное место неизвестно.

"Ходят слухи, что церемония будет за границей, а праздник для друзей — в Москве", — цитирует его Woman.ru.

Дворцов усомнился в искренности отношений и отметил, что этот союз выгоден обеим сторонам. Он не исключает вероятности пиар-проекта.

Продюсер предположил, что брак может скрывать роман Муцениеце с бизнесменом Сулейманом Керимовым. "Слухи о беременности Агаты от него пошли не на пустом месте. Возможен любой вариант", — добавил Дворцов.

Напомним, 2 мая Муцениеце показала момент предложения руки и сердца. Дранга сделал его на фоне заката.

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