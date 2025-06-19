Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ

Обрести утраченное: Захарова намекнула уехавшим звёздам на главную ценность

0:46
Правда ТВ

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова резко высказалась об артистах, покинувших Россию. 

Как сообщает RT, она обратилась к уехавшим из страны, а также к иноагентам, и пожелала им приобрети то, что они потеряли.

"Хочу пожелать им обрести то, что они потеряли — обрести Родину", — заявила официальный представитель МИД.

Она напомнила о прежних позициях этих людей. Ещё недавно они активно заявляли о пацифистских взглядах. Однако в настоящее время, как иронично заметила Захарова, уже и с пацифизмом стало напряжённо.

Захарова не уточнила конкретные имена. Но её заявление — явная реакция на критику России со стороны эмигрантов.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Новости Все >
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.