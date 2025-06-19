Обрести утраченное: Захарова намекнула уехавшим звёздам на главную ценность

0:46 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова резко высказалась об артистах, покинувших Россию.

Как сообщает RT, она обратилась к уехавшим из страны, а также к иноагентам, и пожелала им приобрети то, что они потеряли.

"Хочу пожелать им обрести то, что они потеряли — обрести Родину", — заявила официальный представитель МИД.

Она напомнила о прежних позициях этих людей. Ещё недавно они активно заявляли о пацифистских взглядах. Однако в настоящее время, как иронично заметила Захарова, уже и с пацифизмом стало напряжённо.

Захарова не уточнила конкретные имена. Но её заявление — явная реакция на критику России со стороны эмигрантов.

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