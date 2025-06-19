Ани Лорак сменила гражданство: что скрывается за её российским паспортом

Украинская певица Ани Лорак теперь гражданка России. Об этом 19 июня сообщило РИА Новости со ссылкой на источник в окружении звезды.
Паспорт ей выдали ещё 9 июня. В документе артистка указала настоящее имя — Каролина Куек.
Заявление на гражданство РФ Лорак подала в феврале 2024 года. Тогда её представитель утверждал: певица сохранит украинское гражданство.
Это подтверждают свежие данные. В апреле 2025-го Telegram-канал Mash сообщал: Лорак тайно обновила украинский паспорт. Для этого ей пришлось выезжать за границу.
Теперь у артистки два гражданства. Российский паспорт она получила спустя 16 месяцев после подачи документов.
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