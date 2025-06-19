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Жена Мерзликина прервала молчание: что она сказала о разводе и слухах

Правда ТВ

Жена Андрея Мерзликина Анна публично прокомментировала развод с актёром после почти 20-летнего брака.

В своём Instagram* она решительно опровергла слухи о его неверности.

"Друзья, подробностей не будет! Андрей честный и порядочный мужчина. Не надо придумывать то, чего не было", — заявила Анна.

Она поблагодарила тех, кто уважает их личную жизнь.

15 июня стало известно, что звезда "Бумера" подал на развод. Почти сразу в Сети появились спекуляции о причинах расставания. Актёру приписывали роман с коллегами по съёмочной площадке.

Анна, работающая пиар-менеджером, отказалась обсуждать детали. Но её заявление — прямой ответ на распространяющиеся домыслы. Она подчеркнула порядочность супруга.

Ранее СМИ называли имена нескольких актрис. Якобы они стали причиной семейного кризиса Мерзликиных. Теперь жена актёра назвала эти слухи вымыслом.

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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