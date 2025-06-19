10 тысяч тел ВСУ ждут возвращения: что происходит в моргах Ростова и Курска

В России в моргах приграничных регионов хранятся тела 10 тысяч украинских военнослужащих. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Тела находятся в моргах Ростова, Курска и Белгорода. Сейчас проводятся процедуры опознания, судебные экспертизы и согласование обменов. По словам депутата Шамсаила Саралиева, процесс может занять от нескольких месяцев до года — в зависимости от состояния останков.
Обмен тел проходит через белорусскую Новую Гуту на границе с Украиной и Климовским районом Брянской области. На время передачи на месте вводится локальное перемирие.
Ранее Владимир Путин на Петербургском экономическом форуме заявил, что Россия готова передать Украине ещё 3 тысячи тел погибших бойцов ВСУ.
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