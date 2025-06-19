10 тысяч тел ВСУ ждут возвращения: что происходит в моргах Ростова и Курска

0:51 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

В России в моргах приграничных регионов хранятся тела 10 тысяч украинских военнослужащих. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Тела находятся в моргах Ростова, Курска и Белгорода. Сейчас проводятся процедуры опознания, судебные экспертизы и согласование обменов. По словам депутата Шамсаила Саралиева, процесс может занять от нескольких месяцев до года — в зависимости от состояния останков.

Обмен тел проходит через белорусскую Новую Гуту на границе с Украиной и Климовским районом Брянской области. На время передачи на месте вводится локальное перемирие.

Ранее Владимир Путин на Петербургском экономическом форуме заявил, что Россия готова передать Украине ещё 3 тысячи тел погибших бойцов ВСУ.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.