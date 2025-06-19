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Когда папа вернётся с кладбища?: 6-летнего сына Яниса Тиммы пытаются уберечь от негатива

Правда ТВ

Семья покойного баскетболиста Яниса Тиммы защищает его сына от трагической правды. 

Как рассказала Woman.ru адвокат Маргарита Гаврилова, проживающий в Латвии 6-летний Кристиан знает о смерти отца. Но родные ограждают его от негатива судебных процессов.

"Кристиан не знает о судах и спорах. Он ребёнок, ему это не нужно", — пояснила Гаврилова.

Адвокат подчеркнула тёплые отношения Тиммы с сыном. Спортмен прилетал в Латвию при каждой возможности.

Мальчик до сих пор не осознает потерю. "Он спрашивает маму: "Я не хочу расти. Когда папа вернётся с кладбища?"", — привела слова ребёнка адвокат.

Мать Тиммы, Аусма, переживает тяжелейшую утрату. Сын был для неё "светом в оконце".

Сейчас, по словам Гавриловой, женщина живёт на транквилизаторах. Горе семьи невыносимо.

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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