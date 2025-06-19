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Сломали ПВО Израиля: Иран ударил новой баллистической ракетой

Правда ТВ

Иран впервые применил сверхтяжёлую баллистическую ракету "Саджиль" в боевых действиях против Израиля. Об этом сообщил Корпус стражей Исламской революции.

Запуск ракеты состоялся вечером 18 июня. В КСИР заявили, что благодаря ударам удалось прорвать системы противовоздушной обороны Израиля и получить контроль над его воздушным пространством.

Целями атак стали штабы израильской разведки "Моссад", военной разведки и авиабазы. В Иране подчёркивают: удары будут "эффективными и непрерывными".

Ранее иранские войска уже использовали тактические баллистические ракеты "Хадж Касем" с дальностью до 1400 километров.

Военный корреспондент Борис Рожин опубликовал видео запуска ракеты, предположительно "Саджиль", с территории Ирана.

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Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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