Цены растут, спрос падает: министр назвал тревожную грань для экономики

Экономика России подошла к опасной черте. Об этом заявил министр экономического развития Максим Решетников.

По его словам, текущие цифры говорят об "охлаждении", но ощущения бизнеса и динамика индикаторов указывают на то, что страна находится на грани рецессии. "Дальше всё зависит от наших решений", — подчеркнул министр.

Министр финансов Антон Силуанов назвал ситуацию "похолоданием", но добавил: за холодом всегда приходит лето.

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина объяснила происходящее как выход из перегрева. По её словам, спрос в экономике рос, а предложение отставало — отсюда и инфляция. Сейчас, по её оценке, ситуация нормализуется.

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