Роскошно жил — теперь расплачивается: Верховный суд оставил должника без прощения

Жить на широкую ногу за счёт кредитов, а потом списать долги через банкротство не получится.
Об этом говорится в обзоре практики Верховного суда России. Как сообщает РИА Новости, судьи рассмотрели случай сотрудника банка, который при хорошей зарплате взял кредиты, тратил деньги на брендовую одежду, рестораны и элитное такси. А когда пришло время платить — уволился и подал на банкротство.
Суд изучил выписки и пришёл к выводу: человек изначально не собирался возвращать долги. Банкротство ему не разрешили.
Верховный суд подчеркнул: если долги накапливались ради роскошного образа жизни, это может стать основанием для отказа в освобождении от обязательств.
Ранее ВС также отказал другому россиянину, взявшему кредиты в восьми банках. Он скрывал цели займов и воспользовался задержкой обновления данных в кредитной истории.
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