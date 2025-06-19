Роскошно жил — теперь расплачивается: Верховный суд оставил должника без прощения

0:59 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

Жить на широкую ногу за счёт кредитов, а потом списать долги через банкротство не получится.

Об этом говорится в обзоре практики Верховного суда России. Как сообщает РИА Новости, судьи рассмотрели случай сотрудника банка, который при хорошей зарплате взял кредиты, тратил деньги на брендовую одежду, рестораны и элитное такси. А когда пришло время платить — уволился и подал на банкротство.

Суд изучил выписки и пришёл к выводу: человек изначально не собирался возвращать долги. Банкротство ему не разрешили.

Верховный суд подчеркнул: если долги накапливались ради роскошного образа жизни, это может стать основанием для отказа в освобождении от обязательств.

Ранее ВС также отказал другому россиянину, взявшему кредиты в восьми банках. Он скрывал цели займов и воспользовался задержкой обновления данных в кредитной истории.

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