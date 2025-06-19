Криминальный пасьянс тестя Прилучного: как азартные игры привели к международному розыску

Аршак Брутян, тесть популярного актёра Павла Прилучного, объявлен в международный розыск.

Как сообщает РИА Новости, московский суд заочно избрал ему меру пресечения. Брутян будет заключён под стражу на 2 месяца с момента задержания в РФ или экстрадиции.

Ему предъявлено серьёзное обвинение. Брутян подозревается в незаконной организации азартных игр организованной группой.

Обвинение связано с использованием служебного положения. Деятельность якобы принесла доход в особо крупном размере.

За такое преступление грозит до 6 лет лишения свободы. Это следует из Уголовного кодекса РФ.

Аршак Брутян — отец Зепюр Прилучной-Брутян, жены актёра. Его имя привлекло широкое внимание.

Ещё в марте 2024 года СМИ сообщали о задержании Брутяна. Его подозревали в организации подпольного казино в Москве.

Тогда, по данным прессы, его отпустили после беседы. Но сейчас дело приняло серьёзный оборот с заочным арестом.

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