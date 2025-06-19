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А что ему там делать? Путин неожиданно согласился с Трампом по Украине

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Правда ТВ

 Президент России Владимир Путин прокомментировал заявление Дональда Трампа о причинах отказа от участия в переговорах по Украине в Стамбуле. Об этом он сказал на встрече с представителями международных СМИ.

Путин напомнил, что Трамп отказался ехать, сказав: «Путин не едет, потому что я не еду. А что ему там делать, когда меня там нет?» Российский лидер подчеркнул: «Он прав. В этом смысле он абсолютно прав».

Кроме того, Путин поддержал мнение Трампа о том, что конфликта на Украине не было бы, если бы тот оставался у власти. Президент России добавил, что призывал Джо Байдена решать вопросы миром — ещё до начала военных действий.

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Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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