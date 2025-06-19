Основатель Telegram решил судьбу состояния: в завещании раскрыл условие для наследников

1:08 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

Бизнесмен Павел Дуров составил завещание. Этот шаг продиктован рисками, связанными с его борьбой за свободу в интернете.

В интервью французскому изданию Le Point он признался, что хочет защитить будущее своего детища — мессенджера Telegram. Всё свое состояние Дуров оставил детям.

Но доступ к наследству они получат не раньше, чем через 30 лет. Дуров считает это принципиально важным условием.

Он хочет, чтобы его дети жили как обычные люди. Чтобы они научились строить жизнь самостоятельно, доверяли себе и умели создавать, а не зависели от денег.

Дуров сделал сенсационное признание: у него шестеро детей от трёх женщин. И ещё более 100 детей родились благодаря его донорской сперме.

Каждого из них он считает своим ребёнком. Он не хочет никого обделять после своей смерти.

"Я не делаю различий между своими детьми. Все они мои, все будут иметь равные права. Я не хочу, чтобы они враждовали из-за наследства", — подчеркнул Дуров.

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