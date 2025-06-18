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Деньги на карту — под подозрением: россиян предупредили о блокировках переводов с июня

1:03
Правда ТВ

С июня в России вступают в силу новые правила, по которым Росфинмониторинг сможет блокировать переводы на карты граждан без решения суда.

Об этом предупредила сенатор Ольга Епифанова в интервью Газете. Ru. Под ограничение могут попасть даже законные переводы, если они покажутся подозрительными: частые мелкие суммы, переводы от разных людей, долги без расписок или нестандартные траты.

Речь идёт о мерах по борьбе с обналичкой, схемами дропперов и финансированием противоправной деятельности. Счёт могут заморозить до 10 дней, а если поступит сигнал от иностранных структур — и до месяца.

Чтобы не попасть под блокировку, Епифанова советует не делиться реквизитами карты, не принимать деньги от незнакомцев, заранее готовить подтверждающие документы и заранее информировать банк о нестандартных операциях.

Ранее Центробанк уже ввёл ограничение на переводы подозрительным гражданам: не больше 100 тысяч рублей в месяц.

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Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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