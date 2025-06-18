Моешь машину во дворе? Готовься к штрафу до 3000 рублей — даже соседи могут донести

1:00 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

Мыть машину во дворе — риск нарваться на штраф.

Как рассказал NEWS. ru эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь, такая мойка может нарушать санитарные и экологические нормы. Грязная вода с химией часто попадает на окна домов, уходит в землю или в ливневки — и это уже нарушение закона об охране окружающей среды.

За такое поведение физическому лицу грозит штраф до 3 тысяч рублей, а юридическим — до 250 тысяч.

В большинстве регионов, включая Москву, действуют правила благоустройства, запрещающие подобные действия во дворах. Если мойку заметят соседи, они могут пожаловаться в управляющую компанию или Роспотребнадзор.

Эксперт поясняет: протереть машину тряпкой — не проблема. Но если устраивать полноценную мойку с пеной и струями воды, лучше отправиться на специализированную автомойку, чтобы не получить штраф и не ссориться с соседями.

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