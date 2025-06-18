Исчезли на подлёте: загадочные самолёты из Китая пропадают у границ Ирана

1:37 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

Китай, возможно, помогает Ирану на фоне его конфликта с Израилем. По данным экспертов, минимум три грузовых самолёта Boeing 747, вылетевших из КНР с 14 по 16 июня, направились к иранской границе, но исчезли с радаров, не достигнув Европы. Несмотря на то что в планах полёта значился Люксембург, самолёты, по мнению аналитиков, могли доставлять грузы в Иран.

По данным специалистов, такие самолёты используются, в том числе, для транспортировки военной техники. Аналитики из Китая и Израиля не исключают, что Пекин помогает Тегерану, чтобы сохранить стабильность в регионе, важном для своих энергетических интересов.

На фоне растущего конфликта посольство Китая в Израиле 17 июня призвало своих граждан срочно покинуть страну через сухопутные границы с Иорданией и Египтом. Там отметили, что ситуация с безопасностью стремительно ухудшается.

Тем временем, по информации The Wall Street Journal, у Израиля заканчиваются комплексы противоракетной обороны "Стрела". США уже усилили поставки систем ПВО, но в Вашингтоне опасаются, что и их резервы могут вскоре исчерпаться.

Между тем официальный представитель МИД России Мария Захарова предупредила, что удары по ядерной инфраструктуре на Ближнем Востоке могут обернуться катастрофой глобального масштаба. Она подчеркнула, что право Ирана на мирный атом остаётся неоспоримым.

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