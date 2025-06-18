Цены на яйца рухнули в четыре раза: что произошло с ключевым продуктом в корзине россиян

1:06 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

Яйца в России стали в разы дешевле. Как сообщает Telegram-канал SHOT, десяток куриных яиц теперь стоит всего 32 рубля. Это почти в четыре раза меньше, чем весной.

Как объяснил независимый эксперт Александр Корбут, причиной падения цен стало то, что покупатели перестали брать столько яиц, сколько производили. Из-за этого компании пошли на вынужденное снижение цен, чтобы не нести убытки.

Есть и другая причина: утилизация нераспроданных яиц обходится дорого, и производителям проще сбывать продукцию по сниженной цене.

Данные Росстата подтверждают: в мае яйца уже стоили 96,5 рубля за десяток, тогда как в апреле — 102,8 рубля. Сейчас стоимость опустилась до уровня 2023 года, а местами даже ниже.

Яйца входят в список ключевых продуктов потребительской корзины. По статистике, в среднем каждый россиянин съедает 237 штук в год.

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