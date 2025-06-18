Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ

Наёмники у границы: ВСУ попытались прорваться в Курскую область — среди них испаноговорящие бойцы

0:46
Правда ТВ

В Курской области зафиксирована попытка прорыва украинских войск.

Как сообщает Telegram-канал "Два майора", атака произошла в районе населённых пунктов Рыжевка, Павловка и Бессаловка. По его данным, в атаке участвовали не только украинские военные, но и иностранные наемники. Отмечается, что среди нападавших были бойцы, говорящие на испанском языке.

18 июня Минобороны России опубликовало кадры с телами украинских солдат, которые остались на приграничной территории с начала весны. Судя по всему, их вывозят для последующего возвращения Украине.

Прорыв был предотвращён, подробности официально пока не подтверждены.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Новости Все >
Елена Летучая купила фекалии за 40 тысяч рублей: о чём телеведущая предостерегает зрителей
Елена Летучая купила фекалии за 40 тысяч рублей: о чём телеведущая предостерегает зрителей
Деньги на карту — под подозрением: россиян предупредили о блокировках переводов с июня
Деньги на карту — под подозрением: россиян предупредили о блокировках переводов с июня
Моешь машину во дворе? Готовься к штрафу до 3000 рублей — даже соседи могут донести
Моешь машину во дворе? Готовься к штрафу до 3000 рублей — даже соседи могут донести
Цены на яйца рухнули в четыре раза: что произошло с ключевым продуктом в корзине россиян
Цены на яйца рухнули в четыре раза: что произошло с ключевым продуктом в корзине россиян
Исчезли на подлёте: загадочные самолёты из Китая пропадают у границ Ирана
Исчезли на подлёте: загадочные самолёты из Китая пропадают у границ Ирана
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.