Наёмники у границы: ВСУ попытались прорваться в Курскую область — среди них испаноговорящие бойцы

0:46 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

В Курской области зафиксирована попытка прорыва украинских войск.

Как сообщает Telegram-канал "Два майора", атака произошла в районе населённых пунктов Рыжевка, Павловка и Бессаловка. По его данным, в атаке участвовали не только украинские военные, но и иностранные наемники. Отмечается, что среди нападавших были бойцы, говорящие на испанском языке.

18 июня Минобороны России опубликовало кадры с телами украинских солдат, которые остались на приграничной территории с начала весны. Судя по всему, их вывозят для последующего возвращения Украине.

Прорыв был предотвращён, подробности официально пока не подтверждены.

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