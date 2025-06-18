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Чистить зубы после завтрака — ошибка: врач назвала главную угрозу для эмали

Правда ТВ

Вопрос, когда утром лучше чистить зубы — до еды или после — наконец получил однозначный ответ от специалиста.

Испанский врач Ана Перес Бальеста в интервью изданию Vanitatis объяснила, что чистить зубы стоит именно до завтрака. Ночью у человека снижается выработка слюны, из-за чего бактерии во рту активизируются. А если после этого съесть сладкое или выпить кофе, кислоты начнут разрушать эмаль и увеличат риск кариеса.

По словам специалиста, зубная паста формирует защитный барьер, а сама чистка активизирует слюноотделение — а это важнейший природный способ защиты от разрушения зубов.

Если же начать утро с еды, а потом уже чистить зубы — можно не только не защитить, но и усугубить ситуацию, особенно если в рационе есть кислые продукты.

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Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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