От ожога до ограниченных движений: новое видео Киркорова заставило фанатов волноваться

0:56 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

Филипп Киркоров появился на сцене в необычном состоянии. В Сети появилось видео, где певец едва двигается во время выступления.

На кадрах видно: артист стоит практически неподвижно. Telegram-канал POPCAKE, опубликовавший ролик, связывает это с тяжёлыми последствиями для здоровья.

25 апреля Киркоров получил ожог в Петербурге. Во время исполнения "Чёрной пантеры" пиротехника на спине подожгла рукав его пиджака.

Позже у певца диагностировали бурсит — воспаление суставов. Это стало осложнением после ожоговой травмы.

В июне на премии "Муз-ТВ" Киркоров заявлял о выздоровлении. Он рассказывал о месяце изоляции без телефона.

Но новые кадры показывают: восстановление идёт сложнее. Артист по-прежнему ограничен в движениях.

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