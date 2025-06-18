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Если захочет купить виллу — я за: Боня шутит о будущем дочери с миллионным состоянием

Правда ТВ

Виктория Боня рассказала о будущем дочери Анджелины — единственной наследницы состояния бывшего партнёра, миллиардера Алекса Смерфита.

13-летняя Анджелина Летиция Смерфит живёт с отцом в Монако. Она — законная наследница империи Smurfit Kappa Group. Боня уверена: дочь получит всё.

"Алекс дал ей фамилию сразу. Она его кровь, единственная наследница. Умеет "крутить папу" на сёдла от Hermès", — заявила телезвезда в шоу "Злые языки" на RuTube.

На вопрос соведущей, получит ли что-то сама Боня, она ответила, что только в случае, если с Алексом или дочерью что-то случится, но ей бы этого не хотелось. 

Она пояснила схему: 90-летний дед Смерфита хочет разделить имущество между детьми. Алекс получит долю, которая позже перейдёт к Анджелине – счёт идёт на миллионы долларов или евро.

О своих ожиданиях от дочери она шутит: "Если захочет купить мне самолёт или виллу — я только за".

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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