Словакию пугает счёт от Газпрома на 16 миллиардов: ЕС ведёт к финансовой ловушке

1:22 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

В Словакии заявили, что страна может получить счёт на 16 миллиардов евро от "Газпрома". Об этом предупредил национальный газовый оператор SPP.

Речь идёт о действующем контракте на поставку газа по принципу "бери или плати". Если ЕС запретит импорт газа из России к 2028 году, как предлагает Еврокомиссия, Словакия окажется должна за невыбранные объёмы топлива.

В компании считают, что инициатива Брюсселя продиктована политикой, а не экономикой. Запрет, по мнению SPP, ударит по бизнесу и приведёт к росту цен.

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо также выступил с жёсткой критикой: он назвал предложение Еврокомиссии "вредным и бессмысленным". По его словам, страна не поддержит отказ от российского газа и готова заблокировать санкции, если не будет найдено решение по поставкам.

Недовольство выразили и другие страны. Франция, Бельгия, Венгрия, Австрия — все выступили против полного запрета. Министры предупреждают: это приведёт к убыткам компаний и искам со стороны России. В ответ Еврокомиссия рассматривает способ обойти вето с помощью механизма "усиленного большинства", чтобы утвердить санкции без согласия всех членов ЕС.

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