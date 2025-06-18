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"Жрать будет нечего": Лукашенко пригрозил аграриям за массовый падеж скота

1:15
Правда ТВ

Президент Белоруссии Александр Лукашенко на выездном совещании по вопросам сельского хозяйства резко высказался о ситуации с массовым падежом скота в стране. Он заявил, что если такая ситуация сохранится, Белоруссия может столкнуться с острой нехваткой продовольствия.

По словам главы государства, в аграрном секторе царит неисполнительность, и именно это стало причиной проведения совещания. Он отверг мнение, что мероприятие организовано по личной прихоти, и добавил, что подобные слухи распространяют беглые оппозиционеры, которые искажают реальную картину и манипулируют высказываниями официальных лиц.

Лукашенко подчеркнул, что проблемы в сельском хозяйстве связаны не с нехваткой кадров, а с отсутствием дисциплины и организационного подхода. Он напомнил, что в советское время умел добиваться порядка, и тогда это приносило конкретные результаты. По его словам, если не будет контроля, вся система может быстро развалиться.

Президент также отметил, что в условиях нынешних угроз крайне важно наладить своевременную и эффективную работу, иначе, как он выразился, страна рискует остаться без продовольствия.

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Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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