Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ

Ему всё равно? Сын рэпера Natan неожиданно прокомментировал крах семьи

1:04
Правда ТВ

Сын рэпера Natan впервые прокомментировал скандал вокруг измен отца. В 2024 году артист в реалити-шоу "Звезды в джунглях" изменял жене сначала с Валерией Чекалиной, затем с Бьянкой.

Жена Анастасия сначала ушла от мужа и долго молчала. Перед своим откровенным интервью она поговорила с сыном. Их диалог опубликован в блоге.

"Никак. Главное, что родители меня любят и всё. Я не учил текст, меня не заставляли", — честно ответил подросток на вопрос, изменилась ли его жизнь.

При этом мальчик добавил, что сожалеет о крахе отношений между родителями, хотя сам он ничего не потерял — по его словам, у него есть все средства, а жизнь продолжается лишь с незначительными изменениями.

Ранее Natan отрицал связь с Чекалиной, но позже признал измены. Анастасия со временем простила мужа. Сам рэпер говорил, что не пережил бы, если бы жена считала его плохим.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Новости Все >
Елена Летучая купила фекалии за 40 тысяч рублей: о чём телеведущая предостерегает зрителей
Елена Летучая купила фекалии за 40 тысяч рублей: о чём телеведущая предостерегает зрителей
Наёмники у границы: ВСУ попытались прорваться в Курскую область — среди них испаноговорящие бойцы
Наёмники у границы: ВСУ попытались прорваться в Курскую область — среди них испаноговорящие бойцы
Деньги на карту — под подозрением: россиян предупредили о блокировках переводов с июня
Деньги на карту — под подозрением: россиян предупредили о блокировках переводов с июня
Моешь машину во дворе? Готовься к штрафу до 3000 рублей — даже соседи могут донести
Моешь машину во дворе? Готовься к штрафу до 3000 рублей — даже соседи могут донести
Цены на яйца рухнули в четыре раза: что произошло с ключевым продуктом в корзине россиян
Цены на яйца рухнули в четыре раза: что произошло с ключевым продуктом в корзине россиян
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.