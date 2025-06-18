Ему всё равно? Сын рэпера Natan неожиданно прокомментировал крах семьи

1:04 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

Сын рэпера Natan впервые прокомментировал скандал вокруг измен отца. В 2024 году артист в реалити-шоу "Звезды в джунглях" изменял жене сначала с Валерией Чекалиной, затем с Бьянкой.

Жена Анастасия сначала ушла от мужа и долго молчала. Перед своим откровенным интервью она поговорила с сыном. Их диалог опубликован в блоге.

"Никак. Главное, что родители меня любят и всё. Я не учил текст, меня не заставляли", — честно ответил подросток на вопрос, изменилась ли его жизнь.

При этом мальчик добавил, что сожалеет о крахе отношений между родителями, хотя сам он ничего не потерял — по его словам, у него есть все средства, а жизнь продолжается лишь с незначительными изменениями.

Ранее Natan отрицал связь с Чекалиной, но позже признал измены. Анастасия со временем простила мужа. Сам рэпер говорил, что не пережил бы, если бы жена считала его плохим.

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