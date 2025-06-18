Печальный Зеленский на саммите G7: 5000 миль — и ни слова поддержки от Трампа

0:44 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

Владимир Зеленский выглядел печальным и разочарованным на саммите G7 в Канаде. Об этом пишет британская The Guardian.

По данным издания, украинский президент прилетел за поддержкой союзников, но не получил желаемого. Дипломаты Украины остались недовольны тем, что Дональд Трамп отказался делать Киев приоритетом. Зеленский преодолел 5000 миль, но, как подчёркивают журналисты, его усилия не были услышаны.

Ранее Politico сообщало, что лидеры стран G7 не смогли склонить Трампа к жёсткой риторике в адрес России. В итоге саммит завершился без подписания совместного заявления по Украине.

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