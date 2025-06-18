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Паспорт вместо денег: в Сеуле россиянке не продали украшение из-за гражданства

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Правда ТВ

 Жительнице Казани отказали в покупке кольца в ювелирном бутике Cartier в Сеуле — из-за российского паспорта.

Как сообщает Telegram-канал Shot, туристка Алсу вместе с мужем пришла в магазин и выбрала кольцо стоимостью 2100 долларов — это около 166 тысяч рублей. Сначала продавцы долго игнорировали пару, а когда те попросили оформить tax free, сотрудники ушли за начальством.

Вернувшись, администратор сообщил: украшение продать не смогут — из-за гражданства покупателя. Даже предложение купить кольцо без возврата налога не помогло — супругам отказали в обслуживании.

Причины отказа так и не озвучили.

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Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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