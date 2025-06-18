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Полисы КАСКО бьют по кошельку: в 2025 году средняя цена достигла 56 тысяч

1:00
Правда ТВ

КАСКО в России стало дороже.

Как рассказал "Газете.Ru" глава страховой компании "Астро-Волга" Ярослав Остудин, в первом полугодии 2025 года средняя цена полиса выросла на 30% — до 56 тысяч рублей. Это рекорд за три года.

Рост цен связан с удорожанием автомобилей и ремонта, увеличением выплат при ДТП и ростом числа угонов.

Сильнее всего подорожали полисы для китайских авто — в среднем до 80 тысяч рублей. Это Chery Tiggo, Geely Coolray, Tank. А вот страховка на Lada Granta всё ещё стоит около 18 тысяч, на Vesta — 23 тысячи.

КАСКО на новые Hyundai Santa Fe или Kia Sportage обойдётся примерно в 40 тысяч рублей.

Во втором полугодии страховщики ожидают замедление роста — до 7%. А вот в январе 2026-го цены снова могут взлететь.

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Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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