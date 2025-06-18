Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ

Елена Летучая купила фекалии за 40 тысяч рублей: о чём телеведущая предостерегает зрителей

0:56
Правда ТВ

Елена Летучая удивила зрителей необычным экспериментом. В "Шоу Воли" она рассказала о покупке донорского кала для медицинской процедуры.

Ведущая проверяла клиники с командой "Нового Ревизорро". Цель — изучить услугу трансплантации фекальной микробиоты.

Суть метода: материал здорового человека вводят пациенту в кишечник. Клиники обещают восстановление микрофлоры, лечение болезней и даже похудение.

Летучая купила один пакет биоматериала за 40 000 рублей. Столь высокая цена вызвала у неё вопросы.

Телеведущая открыто усомнилась в эффективности процедуры. Она заявила, что многие заявления медцентров далеки от реальности.

"Мне кажется, это больше похоже на развод", — прокомментировала Летучая.

Её проверка призвана предупредить зрителей о рисках.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Новости Все >
Наёмники у границы: ВСУ попытались прорваться в Курскую область — среди них испаноговорящие бойцы
Наёмники у границы: ВСУ попытались прорваться в Курскую область — среди них испаноговорящие бойцы
Деньги на карту — под подозрением: россиян предупредили о блокировках переводов с июня
Деньги на карту — под подозрением: россиян предупредили о блокировках переводов с июня
Моешь машину во дворе? Готовься к штрафу до 3000 рублей — даже соседи могут донести
Моешь машину во дворе? Готовься к штрафу до 3000 рублей — даже соседи могут донести
Цены на яйца рухнули в четыре раза: что произошло с ключевым продуктом в корзине россиян
Цены на яйца рухнули в четыре раза: что произошло с ключевым продуктом в корзине россиян
Исчезли на подлёте: загадочные самолёты из Китая пропадают у границ Ирана
Исчезли на подлёте: загадочные самолёты из Китая пропадают у границ Ирана
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.