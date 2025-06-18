Елена Летучая купила фекалии за 40 тысяч рублей: о чём телеведущая предостерегает зрителей

0:56 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

Елена Летучая удивила зрителей необычным экспериментом. В "Шоу Воли" она рассказала о покупке донорского кала для медицинской процедуры.

Ведущая проверяла клиники с командой "Нового Ревизорро". Цель — изучить услугу трансплантации фекальной микробиоты.

Суть метода: материал здорового человека вводят пациенту в кишечник. Клиники обещают восстановление микрофлоры, лечение болезней и даже похудение.

Летучая купила один пакет биоматериала за 40 000 рублей. Столь высокая цена вызвала у неё вопросы.

Телеведущая открыто усомнилась в эффективности процедуры. Она заявила, что многие заявления медцентров далеки от реальности.

"Мне кажется, это больше похоже на развод", — прокомментировала Летучая.

Её проверка призвана предупредить зрителей о рисках.

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