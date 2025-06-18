Связь глушат — абоненты в шоке: как депутаты хотят изменить порядок уведомлений

1:00 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

В России могут появиться SMS-оповещения о сбоях в связи и мобильном интернете.

Депутаты фракции "Новые люди" направили письмо главе Минцифры Максуту Шадаеву с просьбой рассмотреть такую инициативу. По их мнению, это поможет снизить недовольство граждан и разгрузит службы поддержки операторов.

Часто, когда связь пропадает, люди не знают причину и массово звонят на горячие линии. Но, как отмечают операторы, сами они не принимают решений о блокировках — этим занимаются власти, особенно в приграничных регионах и при угрозе атак дронов.

В Минцифры подтвердили, что уже изучают инициативу и взаимодействуют с представителями отрасли. Операторы в целом поддерживают идею, но подчеркивают: важно, чтобы информация исходила от властей. Как показала практика майских праздников, когда отключения были объяснены официально — жалоб стало заметно меньше.

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