Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ

Связь глушат — абоненты в шоке: как депутаты хотят изменить порядок уведомлений

1:00
Правда ТВ

В России могут появиться SMS-оповещения о сбоях в связи и мобильном интернете.

Депутаты фракции "Новые люди" направили письмо главе Минцифры Максуту Шадаеву с просьбой рассмотреть такую инициативу. По их мнению, это поможет снизить недовольство граждан и разгрузит службы поддержки операторов.

Часто, когда связь пропадает, люди не знают причину и массово звонят на горячие линии. Но, как отмечают операторы, сами они не принимают решений о блокировках — этим занимаются власти, особенно в приграничных регионах и при угрозе атак дронов.

В Минцифры подтвердили, что уже изучают инициативу и взаимодействуют с представителями отрасли. Операторы в целом поддерживают идею, но подчеркивают: важно, чтобы информация исходила от властей. Как показала практика майских праздников, когда отключения были объяснены официально — жалоб стало заметно меньше.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Новости Все >
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.