Предательство, разрушившее короля: что сломало Майкла Джексона перед смертью

1:13 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

Бывший адвокат Майкла Джексона Брайан Оксман назвал настоящую причину смерти звезды. Он утверждает, что Джексона "убили" судебные разбирательства по делу о домогательствах.

Официально певец умер в 2009 году от остановки сердца из-за передозировки снотворного. Но Оксман настаивает: корень трагедии — психологическое давление обвинений.

В 2005 году Джексона судили за домогательства к 13-летнему мальчику в своём доме. Хотя суд оправдал певца, скандал сломал его.

"Майкл звонил ночами десятки раз: "Почему? Я хорошо к ним относился, а они лгут?" Он не находил ответа", — рассказал Оксман.

Опрос 2005 года показал: 80% американцев верили в его вину. "Он был эмоционально истощён: 'Я артист, завишу от людей, а 80% считают меня виновным?'" — вспоминает адвокат.

Джексон чувствовал предательство после документального фильма Мартина Башира, где его выставили педофилом. Певец боялся тюрьмы, зная о жестокости к таким заключенным, и был уверен, что его убьют.

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