Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ

Предательство, разрушившее короля: что сломало Майкла Джексона перед смертью

1:13
Правда ТВ

Бывший адвокат Майкла Джексона Брайан Оксман назвал настоящую причину смерти звезды. Он утверждает, что Джексона "убили" судебные разбирательства по делу о домогательствах.

Официально певец умер в 2009 году от остановки сердца из-за передозировки снотворного. Но Оксман настаивает: корень трагедии — психологическое давление обвинений.

В 2005 году Джексона судили за домогательства к 13-летнему мальчику в своём доме. Хотя суд оправдал певца, скандал сломал его.

"Майкл звонил ночами десятки раз: "Почему? Я хорошо к ним относился, а они лгут?" Он не находил ответа", — рассказал Оксман.

Опрос 2005 года показал: 80% американцев верили в его вину. "Он был эмоционально истощён: 'Я артист, завишу от людей, а 80% считают меня виновным?'" — вспоминает адвокат.

Джексон чувствовал предательство после документального фильма Мартина Башира, где его выставили педофилом. Певец боялся тюрьмы, зная о жестокости к таким заключенным, и был уверен, что его убьют. 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Новости Все >
Елена Летучая купила фекалии за 40 тысяч рублей: о чём телеведущая предостерегает зрителей
Елена Летучая купила фекалии за 40 тысяч рублей: о чём телеведущая предостерегает зрителей
Наёмники у границы: ВСУ попытались прорваться в Курскую область — среди них испаноговорящие бойцы
Наёмники у границы: ВСУ попытались прорваться в Курскую область — среди них испаноговорящие бойцы
Моешь машину во дворе? Готовься к штрафу до 3000 рублей — даже соседи могут донести
Моешь машину во дворе? Готовься к штрафу до 3000 рублей — даже соседи могут донести
Деньги на карту — под подозрением: россиян предупредили о блокировках переводов с июня
Деньги на карту — под подозрением: россиян предупредили о блокировках переводов с июня
Цены на яйца рухнули в четыре раза: что произошло с ключевым продуктом в корзине россиян
Цены на яйца рухнули в четыре раза: что произошло с ключевым продуктом в корзине россиян
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.